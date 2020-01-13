Подведены итоги состояния воинской дисциплины в Бакинском Ганизоне

В Центре военных игр Вооруженных Сил состоялось совещание, посвященное анализу  состояния воинской дисциплины в Бакинском Гарнизоне по итогам 2019 года. В мероприятии приняли участие командиры воинских частей, руководители специальных военно-учебных заведений, расположенных на территории гарнизона, и другие должностные лица.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе совещания заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Керим Велиев выступил с докладом о проделанных работах на территории гарнизона и достигнутых успехах за прошедший год, а также довел до должностных лиц соответствующие поручения в связи с повышением уровня боевой готовности личного состава и организацией на высоком уровне учебно-образовательного процесса в 2020 году.

| 2020-01-13T11:26:24+00:00 13 января 2020, 12:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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