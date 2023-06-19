В результате стрельбы на подростковой вечеринке, происшедшей в американском городе Сент-Луисе, один человек был убит, десять получили ранения, сообщает телеканал ABC News.

По данным полиции, пострадавшим было от 15 до 19 лет. Восемь из них являлись несовершеннолетними. Убитым оказался 17-летний молодой человек. Примечательно, что одна из пострадавших была затоптана спасавшейся от стрельбы толпой, в результате чего девушка получила тяжелые травмы позвоночника.

Стрельба произошла в ночное время в одном из офисных зданий города, где проходила вечеринка молодежи и подростков. Предположительно, участники вечерники договорились собраться в здании при помощи социальных сетей.

Как сообщает полиция, на месте происшествия обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и значительное количество гильз. Правоохранительными органами был задержан стрелявший, которому всего 17 лет.

Мэр Сент-Луиса Тишара Джонс считает, что преступление стало возможным благодаря крайне либеральному законодательству штата Миссури, касающегося оружия, в частности, недавнему решению законодательного собрания штата, разрешающему несовершеннолетним владеть оружием. (Газета.Ру)