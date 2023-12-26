Вслед за Филипом Киркоровым Ксения Собчак записала видеообращение с извинениями.

Как передает Vesti.az, популярная телеведущая Ксения Собчак на своей Instagram странице выложила видео, в котором извинилась за то, что приняла участие в «голой» вечеринке, которую организовала скандальная телеведущая Настя Ивлеева.

«Если бы Настя Ивлеева промолчала бы, думаю, я тоже не стала бы записывать видео, но мне хочется поддержать ее. На вечеринке было много совершенно разных незнакомых людей, которые, почему-то, стали выставлять фотографии, сделанные в непристойных ракурсах. Могу сказать за себя, друзья мои. Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить. Если кого-то задел мой внешний вид, я извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России, и хочу чтобы все знали, я не хочу вызывать ощущение ненависти к себе»,- подчеркнула Ксения Собчак.

Напомним, ранее Филип Киркоров, Настя Ивлеева, теперь и Ксения Собчак в видеообращениях извинились за то, что в неспокойное для России время приняли участие в вечеринке, на которой собрались представители шоу-бизнеса и медийные личности в непристойном виде.