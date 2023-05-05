Накануне контрнаступления Украины по российским подразделения начали возить икону «Спаса Нерукотворного», которую привез на фронт и подарил военным Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслава.

«Данный образ — это икона, подаренная верховным главнокомандующим группировке «Днепр». Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями «Днепра». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я сопровождаю эту икону. Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно», — отметил протоиерей.

Икону планируют провести по всем прифронтовым подразделениям группировки. На это, по словам протоиерея Вячеслава, уйдет больше месяца.

Такой же образ Путин дарил штабу Национальной гвардии «Восток». Ее тоже планируют возить по подразделениям, а потом обе иконы должны будут «пересечься» в одной из точек в зоне военных действий.

«Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже — это почетно и радостно», — сказал протоиерей Вячеслав.

Путин посетил штабы российских войск в Херсонской и Луганской областях в середине апреля. Заслушав доклады командования, президент поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи. (moscowtimes.ru)