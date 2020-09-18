Подано ходатайство об освобождении Тофига Ягублу

С учетом критического состояния здоровья активиста партии «Мусават» Тофига Ягублу подано ходатайство о его освобождении до вступления в силу приговора.

Об этом Report сообщил адвокат Агиль Лайыдж.

По словам адвоката, ходатайство рассмотрят в Низаминском районном суде Баку.

Он выразил надежду, что Т.Ягублу освободят.

Низаминский районный суд Баку приговорил Т.Ягублу к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Т.Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения.

Уже 17 дней, как Т.Ягублу объявил голодовку. 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в City Hospital.

Апелляционная жалоба на приговор будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде 28 сентября в 15:00 под председательством судьи Эльмара Рагимова.