В России почти 96 000 работников находятся в простое после ухода некоторых иностранных компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.

«По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находится 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — заявила Карелова на заседании палаты.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне «спецоперации» в Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. логистикой.