Вспыхнувшие и охватившие всю страну протесты в Казахстане вновь указали на то самое распутье, на котором страна оказалась сразу же после развала СССР. И хотя массовые волнения начались как протесты против повышения цен на сжиженный газ, вскоре они стали носить политический характер. В последнее время Казахстан cделал немало смелых и уверенных шагов по сближению с Турцией и другими тюркскими государствами. Особенно стоит отметить реформу о переходе на латиницу, что явилась, по факту, революцией для такой страны, как Казахстан. Становится ясно, в чьи планы такая смена настроений в Казахстане явно не входила.

Нужно отметить, что очень долгое время Казахстан удерживал пальму первенства как наиболее пророссийски ориентированного государства на всем постсоветском пространстве. Это прослеживалось не только во внешней политике, но и в государственном устройстве страны. Наряду с государственным казахским языком, русский язык был объявлен официальным. Казахстан незамедлительно входил во все союзы и объединения, которые создавал Кремль. Такая тесная связь была обусловлена не только поддержкой правящих элит друг-друга, но и сложной геополитической ситуацией, в которой находился Казахстан. В силу своей географии, а именно, огромной протяженности общей границы с Россией, у Казахстана не было иного выбора. Учитывая и тот факт, что этнические казахи составляли меньше половины населения Казахстана почти до начало 2000-х годов, становится ясно, что стараться выйти из тисков России казахам было нереально. Казахстан предпринимал попытки национализировать свои многие нематериальные и культурные сферы, но это было сложно без помощи извне как из-за материальных, так и из-за идеологических трудностей.

Когда в Казахстане появились турецкие и протурецкие политические тенденции, зерна мягкой силы упали на благодатную и жаждущую иной идеологии казахскую почву, стало ясно, что Казахстан начинает разворачиваться в другую сторону. Интересно, что именно Нурсултан Назарбаев был одним из первых, кто поддерживал общетюркские инициативы в Центральной Азии. Аккуратно лавируя между Москвой и Анкарой Назарбаев пытался вывести Казахстан из-под тотального влияния России. Для этого стали предприниматься долгосрочные проекты в виде попыток подвести казахов к общетюркской интеграции.

Яркими примерами этого явилось резко возросшая необходимость в знании и использовании казахского языка. Казахи даже стали добровольно организовывать отряды, как они их сами называли – языковые патрули, которые проверяли различные учреждения и предприятия на предмет выявления незнания или неупотребления казахского языка. Вишенкой на торте же стала официальная смена алфавита: теперь казахи переходили с кириллицы на латиницу и должны были полностью закончить переход к 2030-му году. Смена алфавита – это всегда колоссальная работа для всех органов и ведомств страны, это долгое и муторное перепечатывание огромного количества литературы, это изучение нового языка посредством алфавита всей страной. И Казахстан пошел на это и это был сигнал. Пошел не просто, чтобы отмежеваться от так называемого «русского мира», куда его тянули и продолжают тянуть, но чтобы и обезопасить свой север (Павлодар), территориальные претензии к которому так или иначе продолжает озвучивать Москва. Пронациональная работа казахов стала возможной благодаря и тому, что в какой-то момент Кремль слишком увлекся украинской и сирийской тематикой и упустил новые тенденции, появившиеся в Казахстане. Тем временем, Казахстан уже почти самостоятельно обозначил для себя курс, нацеленный на максимальное сближение с Кыргызстаном, и Турцией с Азербайджаном по ту сторону Каспия. Казахстан пытался играть одну из ключевых ролей в тюркской интеграции среди остальных стран Центральной Азии, можно сказать, что почти конкурировал с Кыргызстаном в этом плане. И делал большие успехи: из некогда разобщенного и очень политически неоднородного Казахстан стал превращаться в страну, где есть титульная нация, где есть своя монолитная культура и эта культура связывается с иными схожими культурами. Постепенный «уход» Казахстана так стал раздражать Россию, что она ждала удобного момента для атаки и возвращения его под свое крыло. Как обычно, при этом угрожая Казахстану территориальными потерями.

Но вернемся в настоящее время. Вероятно, Кремль сделал ставку на Касым-Жомарт Токаева, пообещав ему полную власть, если он примет условия игры. Нужно было лишь разогреть протесты до такой степени, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Ведь еще в самом начале протестов ничто не предвещало беды в виде полного хаоса, в который погрузились многие города Казахстана. С каждым часом ситуация обострялась, но К.Токаев действовал как по методичке, спокойно устранив в такой ответственный момент главу Совета Безопасности Казахстана, которым являлся Назарбаев и назначив главой себя. И самый кульминационный момент: Токаев обратился к ОДКБ для наведения порядка в стране. То есть, глава правительства и по совместительству, глава СовБеза, обращается к другому государству, чтобы оно усмирило его же население. В самом же Казахстане протесты давно вышли за пределы ценового бунта и люди стали требовать смены политической власти. Но Россия и ее союзники по ОДКБ выслали своих, так называемых, миротворцев для того, чтобы они оказавшись в Казахстане начали влиять на ситуацию изнутри.

Как ни парадоксально, но такая работа Москвы лишь еще больше отдалит Казахстан от Кремля. Если даже правящие элиты во главе с Токаевым развернут свой курс в сторону России, то сам народ уже успевший назвать миротворцев оккупантами, будет стремиться еще больше отдаляться от северного соседа. Своими же руками, Москва убивает все те остатки пророссийскости, которые все еще оставались среди казахов и благодаря которым она могла влиять на их умы и заставлять поддерживать ее экспансионистские проекты. Тем более, что свято место пусто не бывает и его уже начала занимать Турция.

Теперь же, после открытого заявления патриарха Кирилла о том, что Казахстан является «исторической землей Руси» становится понятно, кто именно решил воспользоваться таким стечением обстоятельств в Казахстане и показать, что может с ним произойти в дальнейшем, если он не свернет свои совместные проекты с Турцией.