Смягчение карантина не сильно сказалось на ренте жилья. «Горячий» для этого рынка сезон, приходящийся на конец августа – начало сентября в этом году практически не ощущается.

Такого высокого спроса сегодня уже нет. Аренда жилья в целом не так востребована из-за отъезда студентов в регионы. Соответственно на столичном рынке съемных квартир фиксируется характерный для лета спад спроса, но в преддверии осени традиционного оживления не видно, заметил в беседе с # независимый эксперт в области рынка недвижимости Рашад Алиев:

«Дело в том, что несмотря на смягчение карантина, очные занятия в учебных заведениях остаются под вопросом, а потому традиционно растущего к началу сентября спроса на ренту столичных квартир в этом году мы не наблюдаем. За время пандемии эта сфера потеряла свою былую активность – можно сказать, здесь практически ничего не происходит, кроме упавшего спроса».

По свидетельству аналитика, смягчение карантина не сильно отразилось на ренте жилья, поскольку сфера недвижимости не отличается гибкостью:

«Это утверждение актуально и для расценок в сегменте аренды. Скажем, если у вас на руках помидоры, вы пытаетесь их поскорее продать, чтобы не испортились. Другое дело – недвижимость. Если нет адекватного платежеспособного спроса, владелец будет дожидаться лучших времен. Поскольку рента жилья – это не только доход от квартплаты, но расходы и риски, поскольку инструмент договоров при аренде у нас фактически не действует».

Как выяснилось из беседы с экспертом, в большинстве своем договоры аренды работают «на честном слове» и это сопряжено с рисками. Непопулярность практики оформления договоров связана не только с налогообложением, но и бумажной волокитой, которую стороны аренды пытаются избежать.

«Этот вопрос упирается, во-первых, в отсутствие контроля над оформлением договоров, — продолжил Алиев, — Конечно же, свою роль играет налогообложение, поскольку в договоре значится доход владельца недвижимости от аренды, а он облагается 14% налога. Кроме того, оформление договоров – это, конечно же, походы в нотариальные конторы. И это больше всего отпугивает арендодателей. Чтобы простимулировать заключение договоров, нужно упростить процедуры, понизить налоги в два – три раза».

Немногим ранее этой проблемы коснулся депутат Милли меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, отметивший, что в Баку на практике возникают трудности с налогообложением в сфере аренды квартир. По его словам, проблема здесь не только в уклонении от уплаты налогов, но отсутствии четкого определения обязательств сторон из-за отсутствия официального договора аренды.

«В результате владельцы недвижимости не могут компенсировать ущерб, который наносится съемщиком. В этом плане официально оформленные договора представляют огромную важность в том числе и для либерализации отношений между арендодателем и арендатором. По этой причине, — заметил Байрамов, — было бы целесообразно пересмотреть ставки налога на аренду. Поскольку цель заключения договоров не обязательно фискальная – для начала здесь нужно добиться легализации. А потому, следуя международной практике, нужно понизить ставку налога на аренду, сделать ее символической. При этом сама процедура должна быть по возможности легкой». По его мнению, это поможет для начала легализовать сферу ренты недвижимости. С другой стороны, если понизить налог, количество договоров увеличится, а это, в свою очередь, приведет к росту бюджетных поступлений.