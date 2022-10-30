Цены на вторичном рынке жилья, в так называемых «хрущевках», растут необоснованно и очень сильно, уверены специалисты рынка недвижимости. Только за год стоимость таких квартир поднялась аж на 20% и продолжает расти. Дорожают и советские «ленинградки». При этом цены на местном рынке жилья достигли сегодня своего исторического максимума.

На самом деле стоимость такого жилья должна быть на 50-60 процентов ниже той, что сейчас по рынку, говорят аналитики. Есть другая сторона вопроса – старое жилье сложно оформить в ипотеку, а поскольку владельцы бывалых «вторичек» лишены такой возможности, это тоже разгоняет цены при оплате «налом». По свидетельству исполнительного директора Ассоциации риелторов Эльнура Азадова, недвижимые индексы повышаются еще и по причине подорожания строительных материалов.

«Цены на иные строительные товары, особенно арматуру, поднялись на 70%, другие подорожали на 15 – 20%, — комментирует он. – По этой причине стоимость квартир тоже повысилась в среднем на 20%. Дорожает первичный и вторичный жилищный фонд, поскольку рост цен на новостройки не может оставить в стороне старые жилые здания».

Эксперты утверждают, что наблюдают сейчас самый высокий ценовой рост за всю историю нашего вторичного рынка. Цены на квадратные метры растут по объективным и субъективным причинам. Глобальная нестабильность, инфляция и падение покупательной способности денег увеличивает привлекательность недвижимости как «тихой гавани» для инвестиций. При этом спрос на вторичное жилье диктуется наличием там купчей и гораздо меньшими рисками для новоиспеченных инвесторов.

Сказываются и типичные для владельцев новостроек проблемы, связанные с газификацией зданий и подводкой всех необходимых коммуникаций. Так что, люди не желают проблем за свои же деньги, предпочитая проверенный вторичный жилищный фонд. Как правило, многие покупатели рассматривают «вторички» не просто как инвестицию, но и способ стабильного заработка. Опросы покупателей показывают, что есть и другие моменты высокого спроса на видавшие виды старые многоэтажки.

Столичная жительница Ясмин Агаева находится в поисках квартиры, но предложения новостроек старательно обходит стороной:

«Покупать жилье в новом здании мне невыгодно, — говорит женщина. – Новостройки продают в основном «под маяк» и цены на них гораздо выше. Так что, придется не только переплатить за покупку, но и ремонт делать с нуля — даже электрическую проводку и трубы для отопления проводишь самостоятельно. Я уже не говорю о том, что стены нужно штукатурить и шпаклевать, делать потолки, укладывать полы и кафель, двери устанавливать, покупать разную сантехнику. А ведь нужно еще платить мастерам за работу. Даже при самой жесткой экономии, все это стоит немалых денег. Поэтому мне проще купить старое жилье со средним ремонтом – что-то подправить на свой вкус, освежить… и вселиться».

Интерес граждан к вторичному фонду понятен – не каждому по силам и средствам выложить круглую сумму за квартиру, а после ее еще и достраивать. Другая причина высокой популярности старых квартир – их рассматривают как выгодный актив и способ заработка. По словам проживающего в пос. Новые Гюнешли Аваза Акперова, он приобрел соседнюю квартиру с целью аренды:

«Жилье у меня есть, а квартиру однокомнатную купил, чтобы заработать на ренте. Просто были на руках деньги и нужно было куда-то их вкладывать. Банкам нашим не доверяю – кто его знает, чего от них ждать. И потом, цены растут очень сильно, так что держать доллары под подушкой тоже не выход… Новостройки заведомо не рассматривал – во-первых, денег таких не было, а во-вторых, сделать капитальный ремонт и вселить чужих людей… это же неизвестно, в каком состоянии они вернут квартиру. Так что, квартира эта не новая, ремонт в ней сносный, и приносит она мне 400 манатов ежемесячного заработка. Все же лучше, чем вкладывать деньги под банковский депозит – безопаснее и прибыльней. К тому же жилье у нас дорожает, и я могу продать эту недвижимость, когда захочу. А если под снос пойдет – получу свои деньги или новые метры».

Как показали опросы, квартиры «для себя» в столичных новостройках приобретают граждане с доходом выше среднего. Новые квадратные метры в центре столицы скупает бизнес. По данным застройщиков, уже на стадии строительства инвесторы берут большие площади и даже «резервируют» целые этажи.

По словам эксперта этой сферы Рамиля Гасымзаде, цены на старые однокомнатные квартиры начинаются с 50 тыс. манатов. Двух- и трехкомнатные стоят, как минимум, 75 — 90 тыс. манатов.