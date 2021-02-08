Почему французских журналистов не впустили в Карабах?

Появилась довольно-таки позитивная весть от известного армянского «разоблачителя» и врага Пашиняна, экс-посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна. Российские миротворцы развернули группу французских журналистов, пытавшихся въехать в Нагорный Карабах по аккредитации, выданной Ереваном, — написал в своем аккаунте в Telegram бывший посол.

«Вчера мне позвонил приятель, близкий к Елисейскому Дворцу. И говорит:

— Слушай, а что там произошло с нашей делегацией? Я получаю какую-то разрозненную информацию, в медиа ничего нет, и ничего не понятно.

— Да ладно, — говорю я ему, — обычная история. Это результат вашего молчания.

— Нет, — говорит он, — постой, а что там случилось на самом деле?

И я ему рассказал. Несколько дней назад, в Армению прибыла группа журналистов, общественных деятелей, лидеров мнений из Франции во главе с одним из бывших мэров, с целью поехать в Арцах и посмотреть на то, что происходит в Арцахе своими глазами. Их официально аккредитовали, и они выдвинулись в Степанакерт. В Лачине их останавливают миротворцы и спрашивают:

— Вы куда?

Когда журналисты говорят, что в Арцах и показывают аккредитацию, миротворцы им запрещают въезд, говоря о том, что вы въезжаете в Азербайджан, и аккредитация, полученная в Армении — недействительна. Если хотите въехать — получайте азербайджанскую аккредитацию. Делать нечего, делегация возвращается в Ереван — к послу Франции. Посол Франции — Джонатан Лакот — неофициально связывается с Николом, и пытается понять, что же происходит. А Никол ему отвечает, что да, 11-го января мы договорились, что международные медиа должны получать азербайджанскую аккредитацию, да и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать.

Молчание Лакота очень показательно. И, что оскорбительнее всего, ожидаемо. Посол Франции молчал все это время. Посол страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ молчал, когда Никол выстраивал параллельные коммуникации с Алиевым, он молчал, когда Никол, своими заявлениями торпедировал переговорный процесс, он молчал, когда началась война, он молчал, когда Никол отверг французскую военную помощь во время войны. Посол страны, подарившей миру ценности свободы, равенства и братства, молчал в апреле 2018-го, молчал, когда толпа разогнала законно избранный парламент, молчал, когда окружали суды, молчал, когда революционная власть оскорбляла оппонентов, молчал, когда революционная власть нарушала права человека…».

Так пишет Минасян. Итак, получается, что французским журналистам запретили въезд в Карабах без разрешения официального Баку. Причем сделали это российские миротворцы в Лачинском коридоре. Очень интересный момент. Неужели начинается процесс практического признания юрисдикции Азербайджана над Нагорным Карабахом?

Охарактеризовать происходящее для # взялся политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Постепенно, шаг за шагом процессы в зоне бывшего нагорно-карабахского конфликта будут нормализовываться в соответствии с требованиями международного права.

Эти действия часто не афишируются, но процесс идет. Почему не афишируются эти действия? Потому что нынешнее руководство Армении не хочет лишний раз раздражать свою общественность. В то же время оппозиционные партии и группы Армении используют эту информацию в своих корыстных целях и пытаются дезориентировать общественное мнение.

Важно отметить, что в армянской политической элите стали звучать достаточно трезвые голоса. В частности, вице-спикер парламента сказала, что о реванше думать нельзя, думать нужно о будущем. Это свидетельствует о том, что политическая власть в Армении начинает свыкаться с реалиями и видеть их такими, какие они есть, а не как они рисовались прежними властями и ею самой до войны.

По большому счету, здесь ничего сверхординарного нет. Это обычная практика – при пересечении границы другого государства необходимо получать разрешение его официальных инстанций на это. Естественно, что российская сторона, так или иначе, понимает щепетильность ситуации и опирается на нормы международного права – потому и было отказано французским журналистам во въезде.

Неясными и не совсем понятными в данной ситуации являются действия не российских миротворцев, не азербайджанской, и не армянской сторон – абсолютно непонятными кажутся действия французской стороны. Франция, видимо, до сих пор не поняла, что ситуация здесь поменялась. Что значит посылать в Карабах своих журналистов, грубо нарушая права, суверенитет Азербайджана? Раньше они занимались этим беспрепятственно, но и сейчас, как выясняется, посольство Франции в Ереване курирует вопрос посещения территории Азербайджана ее гражданами. Хотя этим должно заниматься французское посольство в Баку. Тут налицо беззаконие, и это вопросы к правительству Франции – почему они продолжают эту практику?

И то, что посол Франции звонит Пашиняну с целью выяснить, почему французская делегация не смогла посетить территорию Азербайджана, это тоже нонсенс. Это очередной недружественный шаг Франции в отношении Азербайджана, и наш МИД должен дать ему политико-правовую оценку, а также обратиться с запросом к Парижу – какими принципами они руководствуются при организации визитов на территорию Азербайджана?