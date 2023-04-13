Последние события показали, что угроза Азербайджану со стороны исламских радикалов, финансируемых и подстрекаемых Ираном, является вполне реальной. На основе распространяемой правоохранительными органами информации можно прийти к выводу, что за все годы после восстановления Азербайджаном своей независимости в нашей стране иранскими спецслужбами создавалась и расширялась агентурная сеть.

Судя по масштабу осуществленных арестов в ходе операций со стороны правоохранительных органов для создания столь разветвленной агентурной сети Ирану потребовалось немало усилий, времени и финансов. По существу, говоря языком специалистов, Иран создал в Азербайджане разветвленную агентурную сеть из «спящих ячеек».

Уже выявлены многочисленные факты, неопровержимо доказывающие враждебную деятельность Ирана против Азербайджана, включающую в себя планы по насильственному изменению конституционного строя и созданию в нашей стране религиозного государства, в котором действовали бы законы шариата.

Кроме того, агенты активно занимались пропагандой религиозного радикализма и поддержкой Ирана в соцсетях и на общественных мероприятиях. Действуя в рамках поручений из-за границы, они пытались подорвать существующие в Азербайджане религиозную терпимость и толерантность.

Для финансирования своей агентурной сети активно использовались деньги, вырученные от торговли наркотиками. С этой целью были налажены каналы контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан. В своих попытках дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана иранская агентурная сеть по приказу своих хозяев совершила покушение на жизнь депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

Стоит отметить, что до 44-дневной войны среди населения Азербайджана были достаточно большие симпатии к Ирану. Об этом свидетельствовал факт того, что после убийства в январе 2020 года в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Азербайджане было немало тех, кто тут же поспешили приписать его к числу мучеников веры. Многочисленная толпа людей несла к посольству Ирана фотографии убитого генерала и выражала свои соболезнования.

По всему Азербайджану были организованы массовые поминальные мероприятия в честь иранского генерала. И многим даже было невдомек, что убитый Сулеймани был тем, кто активно помогал Армении в оккупации азербайджанских земель. Подобная картина стала ярким свидетельством той масштабной работы, которая проводилась в Азербайджане иранскими спецслужбами. Ситуация резко изменилась после 44-дневной войны, когда стало понятно, что Иран лицемерно заявляя о поддержке азербайджанских братьев-единоверцев, на самом деле все это время осуществлял экономическую помощь Армении, косвенно поощряя оккупацию наших земель и осквернение мечетей и мусульманских кладбищ. Иран в открытой форме стал поддерживать Армению, озвучивая военные угрозы в адрес Азербайджана.

К счастью, столь лицемерное поведение Ирана пробудило многих граждан Азербайджана от сна разума и дало свои положительные результаты. Теперь у здания иранского посольства в Азербайджане вместо фотографий Касема Сулеймани появились афтафы (посуда для использования в туалете) цветов национального флага Ирана.

Однако разоблачение иранской агентуры пришлось не по вкусу не только открытым врагам Азербайджана. Действующие за рубежом и позиционирующие себя среди населения Азербайджана в качестве оппозиционеров и патриотов лица, в соцсетях и интернет-платформах осуждают действия властей нашей страны в разоблачении иранской агентурной сети.

По их мнению, власти Азербайджана, воспользовавшись случаем, якобы осуществляют репрессии против религиозных активистов, преднамеренно представляя их в качестве наркоторговцев. Выше отмечалось, что для финансирования своей сети власти Ирана использовали вырученные от наркоторговли деньги. По существу, Иран использовал своих агентов для распространения в Азербайджане наркомании. Согласно статистике, в Азербайджане из года в год растет число лиц, употребляющих наркотики, и в этом есть также вина агентурной сети Ирана.

Казалось в этой ситуации действующие за рубежом «оппозиционеры» должны были по идее поддержать шаги властей по разоблачению иранской разведывательной сети. Но мы наблюдаем обратную картину, что в данном случае о многом красноречиво говорит. К примеру, о том, что «оппозиционеры» выступают не против правящего режима, а азербайджанской государственности. Они жаждут превращения Азербайджана в религиозное государство, раздираемое внутренними распрями и послушное воле Тегерана.