В рамках Международного Дня Земли, Операционная Компания Baku City Circuit (BCC) провела экологическую акцию по уборке пляжа от мусора с участием волонтеров BСС Academy и школьников, сообщает #.

Акция, прошедшая на территории пляжа Шихова, нацелена на привлечение большего внимания населения к защите окружающей среды и призыва к сокращению выбросов бытовых отходов. В ходе мероприятия участники акции очистили территорию пляжа, затем рассортировали мусор и отправили отбросы на утилизацию.

Мероприятие, состоявшееся при поддержке исполнительной власти Сабаильского района и образовательного комплекса школ №№ 132-134, является вкладом в политику корпоративной социальной ответственности.

Baku City Сircuit, как организатор Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года, присоединяется к инициативе по достижению сокращения выбросов углерода до нуля к 2030 году. Эта инициатива является частью стратегии устойчивого развития Formula 1 Group.