Известные артисты и деятели культуры России на своих страницах в соцсетях призывают к миру: многие из них выступили с резким осуждением решения конфликта с помощью оружия, сообщает #.

Юморист и бард Семен Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину, опубликовал в своем Instagram открытое обращение к главе РФ и просьбу остановить военную операцию. Артист напомнил президенту РФ об общем культурном наследии — советских фильмах и песнях. Слепаков предположил, что Высоцкий, Жванецкий, Никулин, Рязанов и другие не поддержали бы военную операцию на Украине.

Слепаков отметил, что они с президентом Путиным оба родились и выросли в СССР. «Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками», — сказал он.

«Владимир Владимирович, я знаю, что у вас хороший вкус и чувство юмора. И я уверен, что нам с вами дороги одни и те же советские писатели, артисты, музыканты и юмористы», — написал он.

Черные квадраты с надписью «Нет войне» разместили в соцсетях певица Земфира, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.

Певица Кристина Орбакайте написала в Instagram: «Только Мирного Неба! Нет войне!».

Иван Ургант, телеведущий и шоумен также разместил на своей странице в Instagram черный кввдрат и написал: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ».

Шоумен, телеведущий и юморист Максим Галкин признался, что его душевное состояние невозможно описать словами: «С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!», — написал он в Instagram.

Популярный российский певец с грузинскими корнями Валерий Меладзе также не стал молчать: «Произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил Меладзе в размещенном в Instagram видеоролике.

Певица Светлана Лобода также адресовала месседж, признавшись, что ее сердце разбито: «Мое сердце разрывается. С 5 утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу», — написала певица в Instagram.

А рэпер Oxxxymiron перенес шесть больших концертов в Москве и Петербурге на неопределенный срок. «Те, кто хочет, могут сдать билеты. Я уверен, что вы меня поймете. Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро и пока гибнут люди. Я сейчас не в состоянии молчать, и я знаю, что большинство жителей России против этой войны», — говорит артист в своем видеобращении, опубликованном в Instagram.

Остановить войну и сесть за стол переговоров призвала российская певица с украинскими корнями Ани Лорак.

Азербайджанские артисты, звезды российской сцены — Jony, Эльман Зейналов, участник дуэта HammAli & Navai Александр Алиев, а также блогер Гусейн Гасанов также призывают политиков к миру на своих страницах в соцсетях.

А между тем, Европейский вещательный союз — организатор песенного конкурса

«Евровидения» официально заявил о том, Россию исключают из конкурса 2022 года.

Решение вынесла референтная группа союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета EBU. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации», — отмечают организаторы.

При этом в заявлении отмечено, что Европейский вещательный союз был и остается «аполитичной» организацией, которая привержена общественной службе, а также защите ценностей культурной конкуренции, «которая способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет слушателей, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене».