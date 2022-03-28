Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка, говорится в сообщении компании.

Компания Heineken еще 9 марта сообщала, что прекратит выпуск пива под своим брендом, однако тогда говорила о планах продолжения работы в России.

«После ранее объявленного стратегического обзора нашей деятельности мы пришли к выводу, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в текущей обстановке. В связи с этим мы решили покинуть Россию», — сообщается в пресс-релизе компании.

На российском рынке Heineken, помимо одноименной марки пива, владеет брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота».

Отмечается, что свой российский бизнес Heineken намерена передать новому владельцу, до этого момента все семь пивоварен компании будут продолжать работать.