Письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антониу Гутерришу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях от 31 августа 2020 года опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза всемирной организации.
Об этом сообщает МИД АР.
Автор послания акцентирует внимание на продолжение Арменией, которая в ходе товузских событий на госгранице двух стран не смогла добиться своих военно-политических целей, агрессивной политики, сопровождающейся провокационными заявлениями и деятельностью.
Армения угрожает нанести удар по второму по величине городу Азербайджана — Гяндже, Мингячевирской ГЭС и другим стратегическим объектам, говорится в письме.