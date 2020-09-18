Письмо Джейхуна Байрамова распространено в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антониу Гутерришу об агрессивной риторике Армении и ее незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях от 31 августа 2020 года опубликовано в качестве документа Генассамблеи и Совбеза всемирной организации.

Об этом сообщает МИД АР.

Автор послания акцентирует внимание на продолжение Арменией, которая в ходе товузских событий на госгранице двух стран не смогла добиться своих военно-политических целей, агрессивной политики, сопровождающейся провокационными заявлениями и деятельностью.

Армения угрожает нанести удар по второму по величине городу Азербайджана — Гяндже, Мингячевирской ГЭС и другим стратегическим объектам, говорится в письме.