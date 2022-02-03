В Баку впервые пройдет «Teknofest» — крупнейший фестиваль авиации, космонавтики и технологий. В Турции это событие проходит ежегодно с 2018 года, в 2021 году в нем дебютировал Азербайджан.

Проведение фестиваля авиации, космоса и технологий в Азербайджане, впервые за пределами Турции, является еще одним проявлением дружеского, братского и стратегического союза между нашими странами. На фестивале в Турции в Национальном павильоне Азербайджана, созданном Министерством цифрового развития и транспорта, были продемонстрированы продукты и решения 11 местных компаний и стартапов, а также были представлены местные беспилотные летательные аппараты. Профессиональные пилоты ВВС Азербайджана совершили одиночные полеты на истребителях МиГ-29 во время авиашоу, организованного в рамках мероприятия.

Как сообщает #, «Teknofest Азербайджан» состоится 26-29 мая в Baku Crystal Hall и на территории Бакинского приморского бульвара. Организаторами фестиваля являются Фонд Турецкой технологической команды (Т3), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство промышленности и технологий Турции.

В рамках «Teknofest Азербайджан» пройдут технологические конкурсы в 8 номинациях, хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

Развлекательная программа фестиваля включает образцовые пилотажные полеты ВВС Азербайджана, а также турецких пилотажных групп Turkish Stars и Solo Turk, выступления деятелей искусства на большой сцене, вертикальная аэродинамическая труба, водные аттракционы, авиасимуляторы, роботы и др.

В настоящий момент в рамках фестиваля уже стартовал ряд конкурсов. Один из них — Baku Skills, — конкурс технологий 3D-печати для старшеклассников и студентов. Цель конкурса — выявление талантов, в совершенстве использующих технологию 3D-печати.

3D-печать — одна из самых революционных технологий, и одним из главных требований сегодняшнего дня является эффективное использование подрастающим поколением соответствующих технологических возможностей. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе Baku Skills, должны иметь базовые навыки 3D-моделирования в любом программном обеспечении, уметь загружать расширения файлов STL/VRML или уметь распечатать модель для 3D-печати.

Участвовать в конкурсе можно в двух номинациях – А и B. Старшеклассники, представляя категорию А, смогут продемонстрировать свои инновационные идеи на таком престижном фестивале как TEKNOFEST. Студенты вузов, обучающиеся в Азербайджане, могут представить на конкурс свои продукты и проекты в категории B.

Призовой фонд конкурса для школьников в категории А составляет 4000 манатов, 2000 манатов и 1000 манатов за 1, 2 и 3 места, соответственно. Призовой фонд для студентов, представляющих категорию В, составляет 6000, 4000 и 2000 AZN. Участники могут подать заявки на конкурс до 17 февраля.

Для студентов, стартаперов и предпринимателей, которые хотят быть вовлечены в программу возрождения Карабаха, открыт конкурс — хакатон Smart Karabagh. Регистрация на хакатон, который пройдет в рамках концепции «Умный город», включающей «Интернет вещей», облачные технологии, искусственный интеллект, машинное обучение и другие передовые технологии, уже началась. Хакатон охватывает образование, сельское хозяйство, транспорт, домашнее хозяйство, потребление энергии, потребление воды, окружающую среду и безопасность. Smart Karabagh также рассматривается как средство повышения операционной эффективности за счет использования информационно-коммуникационных технологий, обмена базой данных с соответствующими учреждениями и улучшения благосостояния населения за счет предоставления более качественных государственных услуг гражданам. В хакатоне Smart Karabagh также предусмотрен призовой фонд для молодых людей, предоставивших наиболее эффективные решения в соответствующих областях. Он составляет 10 000 долларов США за первое место, 5 000 долларов США за второе место и 3 000 долларов США за третье место. Крайний срок подачи заявок на участие в хакатоне – 16 марта.