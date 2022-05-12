Хочу поблагодарить официальные лица Азербайджана за успехи в борьбе с пандемией, а также успешное проведение кампании по вакцинации.

Как передает АПА, об этом заявил глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко.

Он отметил, что ЕС также оказал поддержку Азербайджану в борьбе с пандемией:

«Если сравним наши отношения с прошлыми годами, то увидим, что мы стали еще ближе друг к другу. ЕС является надежным партнером Азербайджана, крупнейшим инвестором в Азербайджане и торговым партнером страны. Мы развиваем успешное сотрудничество во многих сферах.

ЕС и Азербайджан работают над новым соглашением, уверен, что с его подписанием наше сотрудничество вступит в новый этап.

Азербайджан является важным партнером для ЕС в рамках Восточного партнерства”.

Подчеркнув успешное сотрудничество в энергетической сфере, дипломат ЕС коснулся и деятельности Южного газового коридора. Он сказал, что возобновляемые источники энергии являются приоритетом как для ЕС, так и для Азербайджана, и есть потенциал для расширения сотрудничества в этой сфере.

Посол Михалко заявил, что ЕС всегда готов к тесному сотрудничеству с правительственными институтами Азербайджана, гражданским обществом.

Напомнив, что на европейском континенте идет война, посол Михалко сказал, что это проблема не только для континента, но и на глобальном уровне, это нападение на управление, основанное на международном праве, принципах.

Посол сказал, что ЕС поддерживает Украину, и поддержка будет продолжена: «Мы благодарим Азербайджан за поддержку Украины. Гуманизм важен в этой несправедливой войне».