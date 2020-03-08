Первый случай коронавируса подтвержден в Молдове

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Молдове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну на заседании специальной комиссии.

Коронавирус диагностирован у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии. По словам Думбрэвяну, заболевшая была госпитализирована в Италии, однако покинула больницу и вернулась на родину.

В настоящее время пациентка находится в больнице в Кишиневе, ее состояние оценивается как тяжелое.

В ходе заседания спецкомиссии было принято решение об отмене некоторых массовых мероприятий, однако Молдова пока не планирует приостанавливать авиасообщение с Италией и иными очагами распространения коронавируса.

| 2020-03-08T13:48:24+00:00 8 марта 2020, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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