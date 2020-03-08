Первый случай коронавируса подтвержден в Молдове

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Молдове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну на заседании специальной комиссии.

Коронавирус диагностирован у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии. По словам Думбрэвяну, заболевшая была госпитализирована в Италии, однако покинула больницу и вернулась на родину.

В настоящее время пациентка находится в больнице в Кишиневе, ее состояние оценивается как тяжелое.

В ходе заседания спецкомиссии было принято решение об отмене некоторых массовых мероприятий, однако Молдова пока не планирует приостанавливать авиасообщение с Италией и иными очагами распространения коронавируса.