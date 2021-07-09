Радикальное движение «Талибан» взяло под контроль десятки районных центров в Афганистане. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Они [талибы] захватили десятки районных центров, это правда. Мы считаем, что они собираются угрожать и центрам провинций», — заявил он, говоря о текущей обстановке в Афганистане на фоне вывода из этой страны американских войск.

По словам Кирби, Соединенные Штаты по-прежнему считают, что разрешение ситуации в Афганистане должно быть исключительно политическим.

«Для нас важно продолжать настаивать на переговорах по политическому урегулированию этой войны», — сказал он. Кирби отметил, что это особенно важно на фоне вывода американский войск из Афганистана и усиления влияния в этой стране движения «Талибан».

Кирби считает, что у Вооруженных сил Афганистана есть возможности, чтобы противостоять талибам.

«Для афганского правительства и военных важно использовать те возможности, которые у них есть. Мы помогали им 20 лет защищать себя, их правительство, их территорию, их народ, — сказал он. — Вопрос в том, будут ли они использовать эти возможности». Кирби подчеркнул, что американцы помогли афганской армии создать конкурентоспособные ВВС, которых нет у талибов, и сухопутные силы, а также снабдили их современным вооружением. Кроме того, представитель Пентагона уточнил, что США продолжат финансово поддерживать афганские власти.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением «Талибан», согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В четверг Байден сообщил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.