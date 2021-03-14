Пентагон завершил расследование в отношении экс-помощника Трампа Флинна

Аппарат генерального инспектора Минобороны США завершил расследование в отношении экс-помощника бывшего президента страны Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, касающееся его контактов с иностранными организациями, в том числе из России, передает CNN.

К каким именно выводам пришло следствие, телекомпания не сообщает, однако поясняет, что в целом по итогам разбирательства Флинна могут обязать выплатить штраф.

В ноябре 2020 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп cообщил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее Соединенные Штаты рассекретили документы по экс-помощнику главы Белого дома Майклу Флинну, которые касаются его разговора с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года.

Напомним, что три года назад Флинна обвинили в неверном информировании президента и ФБР о телефонных разговорах с российским дипломатом Сергеем Кисляком. Ранее Вашингтон также рассекретил документы, касающиеся разговоров генерала с прежним российским послом (aif.ru)