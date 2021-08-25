Руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин подписал меморандум о немедленном начале вакцинации американских военнослужащих. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Чтобы защитить народ США, нам нужны здоровые и готовые солдаты. После тщательной консультации с медицинскими экспертами и военным руководством, при поддержке президента я решил, что обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции необходима для защиты вооруженных сил и защиты американского народа», — говорится в тексте меморандума.

В документе отмечается, что в обязательной вакцинации военных будут использовать только препараты, которые получили лицензию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Ранее директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил, что половина американцев разных возрастов прошла полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.