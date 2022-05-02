США передали украинским силам 80% выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
«Я могу подтвердить, что 80% гаубиц типа «три семерки» (М177) переданы украинцам», — сообщил он, уточнив, что речь идет о 70 из 90 орудий.
Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.
По его словам, более 170 украинских военных прошли обучение обращению с М177, выпуск еще 50 курсантов ожидается в понедельник.
«Завтра еще 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку», — сказал чиновник.
Он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.