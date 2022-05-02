США передали украинским силам 80% выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«Я могу подтвердить, что 80% гаубиц типа «три семерки» (М177) переданы украинцам», — сообщил он, уточнив, что речь идет о 70 из 90 орудий.

Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.