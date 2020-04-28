Пенсии в Грузии будут расти каждый год

Министерство финансов Грузии обратится к парламенту для принятия закона о ежегодном повышении пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста, заявил глава Минфина на брифинге.

Первое подобное повышение пенсий запланировано уже с 1 января 2021 года. Возрастные пенсионеры получат прибавку к пенсии на 20 лари, а пенсионеры старше 70 лет – 25 лари.

«Несмотря на то, что бюджет стоит перед большими вызовами, мы не только не собираемся отказываться от этой инициативы, но и считаем, что на сегодняшний день она наиболее важна и актуальна», заявил Мачавариани на брифинге.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тысячи человек.

Размер пенсии составляет 220 лари (около 68,5 долларов) . Однако уже с 1 июля около 406,2 тысячи пенсионеров старше 70 лет получат надбавку к пенсии в размере 30 лари.

Индексация пенсий является одной из рекомендаций Международного валютного фонда для Грузии. По мнению аналитиков МВФ, принятие правил индексации базовой государственной пенсии поможет повысить реальный доход пенсионеров и сократить бедность по старости.

Грузия уже стала первой страной, которая получит помощь от МВФ в период кризиса от распространения коронавируса. Транш станет доступным сразу после решения Исполнительного совета, и около 200 миллионов долларов поступят в госбюджет, чтобы помочь органам власти Грузии удовлетворить неотложные медицинские и социально-экономические потребности.