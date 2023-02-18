Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась в субботу за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, передает ТАСС.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки. «Сейчас мы хотим [добиться передачи] F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано», — указала политик, которая по итогам промежуточных выборов в Конгресс США уступила пост спикера нижней палаты республиканцу Кевину Маккарти.

«Конечно, мы хотим поставить эти самолеты, мы хотим [передать] боевую авиацию. Решение еще не принято, но этому [вопросу] отдается первостепенное значение», — подчеркнула Пелоси. Конгрессвумен высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 «уже сейчас, потому что это займет некоторое время».