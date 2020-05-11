Пекин осудил планы по ужесточению США визового режима журналистам Китая

Пекин выражает протест против ужесточения США визового режима для китайских журналистов и готов предпринять ответные меры в случае, если американская сторона действительно пойдет на этот шаг, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее в обнародованном проекте распоряжения министерства внутренней безопасности в Федеральном регистре США сообщалось, что Вашингтон планирует ужесточить визовый режим для журналистов из КНР, ограничив период их пребывания в США 90 днями с возможностью продления.

«Мы осуждаем и выступаем против этих действий США, которые являются усилением политического давления в отношении китайских СМИ», — заявил дипломат.