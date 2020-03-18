Пекин готов ужесточить меры в отношении американских СМИ в ответ на давление США

Власти Китая готовы к еще большему ужесточению мер в отношении американских средств массовой информации на территории республики в ответ на давление, которое Вашингтон оказывает на китайских журналистов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы занимаем четкую и однозначную позицию и требуем прекратить оказывать давление на журналистов КНР, — сказал он на регулярном брифинге. — Если американская сторона продолжит совершать подобные ошибки, мы примем дополнительные меры».

По словам дипломата, Пекин оставляет за собой право прибегнуть к различным контрмерам. «Мы предпринимаем такие шаги из принципиальных соображений», — подчеркнул Гэн Шуан.

Он также отметил, что ответственность за эскалацию напряженности в китайско-американских отношениях в области СМИ и дипломатической сфере полностью лежит на США.

«Недавно мы приняли меры, которые носят исключительно ответный характер, — сообщил он на регулярном брифинге. — Китай не виноват в обострении ситуации, всю ответственность за это несут Соединенные Штаты».

По словам дипломата, Вашингтон еще может исправить ситуацию, сделав встречные шаги в отношении Пекина. «Мы должны устранять взаимные противоречия на основе взаимного уважения, сотрудничать, учитывая обоюдные интересы», — подытожил он.(ТАСС)