Выдвинутая Азербайджаном номинация «Пехлеванство, традиционные игры «зорхана» и виды спорта» внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как сообщает АПА, решение об этом было принято на 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия, которая прошла в Рабате (Марокко).

Кроме того, «Анекдоты Моллы Насреддина» (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан) и «Культура чая: происхождение, гостеприимство и символ социального взаимодействия» (Азербайджан и Турция) внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Номинация «Традиционное производство шелка для коконоводства, шелководства и ткачества», представленная Азербайджаном совместно с Афганистаном, Ираном, Таджикистаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном, также включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.