Пассажиров рейса Тегеран-Стамбул поместили под карантин

Пассажиры рейса Тегеран-Стамбул, совершившего экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре, помещены под карантин в столичной больнице «Зекаи Тахир Бурак», сообщает Агентство Анадолу.

Самолет Turkish Airlines со 132 пассажирами и экипажем во вторник совершил посадку в Анкаре в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса нового типа (Сovid-19).

Вскоре после предварительного обследования пассажиров и членов экипажа началась эвакуация.

Пассажиров и экипаж доставили в больницу, которая была переоборудована под карантинный медобъект.

Пассажиры и экипаж будут находиться под карантином в течение 14 дней.