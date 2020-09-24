Пашаев подверг критике нового адвоката Ефремова за обвинения в свой адрес

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко отреагировал на обвинения нового защитника актера Романа Филиппова в давлении на артиста.

Ранее Филиппов в апелляционной жалобе на приговор актеру заявил, что давление на Ефремова со стороны Пашаева лишило осужденного права на защиту. Кроме того, юрист напомнил, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвокатов.

«Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, – у меня нет слов», — сказал Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24».