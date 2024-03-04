Французский парламент, обе палаты которого собрались на конгресс в историческом Версальском дворце, принял поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт.

Трансляция совместного заседания Сената (верхней палаты) и Национального собрания (нижней палаты) велась парламентским телеканалом Public Senat.

Таким образом, Франция стала первой страной, где право на аборт закреплено в конституции.

Как отметила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в поддержку этой инициативы высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов, собравшихся в Версальском дворце.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с предложением о внесении соответствующего положения в конституцию, уже выразил поддержку решению законодателей.

«Французская гордость и сигнал всему миру, — написал он на своей странице в X. — Нужно вместе отпраздновать появление новой свободы в конституции республики».