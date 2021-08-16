Казалось бы в минувшем ковидном году сфера общественного питания одной из первых приняла на себя удар жестких ограничительных мер. Кафе, рестораны, дома торжеств и прочий сопряженный с этим бизнес то и дело закрывался на карантин, а их владельцы в полной мере ощутили на себе «прелести» пандемии.

Но все это, как выяснилось из данных Госкомстата, никак не уменьшило количество объектов общественного питания в Азербайджане. Напротив, за минувший год в их рядах даже прибыло на 2,9% — до 21 тыс. 483 единиц, информирует статистическое ведомство. Число же сидячих мест (934,6 тыс.) в объектах общепита за год увеличилось на 3%. Но несмотря на количественный рост, доходы этого бизнеса были намного скромнее. В год пандемии официальный оборот кафе и ресторанов составил 759,6 млн. манатов ($446,8 млн.) — на 54% меньше, чем в предыдущем году.

Стоит полагать, что такой размах в условиях пандемии рассчитан на покупательский спрос. Но оправданы ли такие ожидания в условиях пандемии коронавируса и маячащего на горизонте нового ужесточения ограничительных мер? По свидетельству руководителя НОО «Союз свободных потребителей» Эюба Гусейнова, предсказать поведение вируса и окупаемость вложенных средств достаточно сложно:

«Статистика показывает, что за минувший год число субъектов бизнеса в сфере общественного питания увеличилось. И это действительно выглядит парадоксально, учитывая пандемию и карантины прошлого года. Как и следовало ожидать, доходы этого бизнеса в прошлом году значительно понизились, что видно из статистики. По логике, в такой ситуации бизнес должен закрываться, но мы наблюдаем обратный процесс. Предположу, причины этого кроются в стремлении бизнесменов, уповавших на окончание пандемии, продолжить свое дело или же начать бизнес в этой популярной сфере. Сказались ожидания массового потребительского спроса после пандемии в сфере общепита, потому и вкладывали туда средства. Но здесь имеется и другая сторона медали, мешающая спросу – бизнес пытается компенсировать потери путем повышения цен», — рассказал Гусейнов.

Собеседник под впечатлением от цен в заведении Исмаиллинского района, где пришлось недавно отдохнуть:

«Очень удивился, увидев ценник на завтрак, где обычное куриное яйцо стоило манат. Такое, конечно же, совсем не значит, что куры в Исмаиллы несут золотые яйца, но бизнес использует всякую возможность заработать. Цены очень высокие. Таким образом предприниматели пытаются компенсировать свои убытки за счет потребителя. Да, бизнес в сфере общепита ширится, предприниматели активно инвестируют в эту сферу и размеры капиталовложений немаленькие. Однако прогнозы по пандемии пока не укладываются в рамки предсказуемых ожиданий и сложно сказать, чем обернется циркуляция вируса. Сначала были оптимистические прогнозы о том, что пандемия закончится в 2021 году, потому, кстати, и вкладывали средства в этот бизнес.

Но после выяснилось, что этого не происходит, пандемия продолжается, и как сложится ситуация тоже неизвестно. Как следствие царящая повсюду непредсказуемость, перспективы очередных локдаунов и убытков приводят к тому, что бизнес в наиболее подверженной в таких условиях стрессу сфере общепита завышает цены. Но есть и позитивные для этого бизнеса моменты. Скажем, из-за ограничений наши граждане затрудняются выехать за рубеж и люди, естественно, идут в местные рестораны, центры отдыха и пр. А ведь за рубежом, в той же Турции, отдых обходится нашим гражданам гораздо дешевле и уровень услуг гораздо выше, чего не скажешь о местных заведениях».

По словам защитника потребительских прав, непрогнозируемость пандемии привела к тому, что в общепит вложены немалые деньги, а развернуться и оправдать эти вложения бизнесу сложно. В итоге же все эти проблемы оплачиваются из кармана потребителей.