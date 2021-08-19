Папа Римский Франциск выступил с обращением, в котором призвал людей сделать прививку против COVID-19, заявив, что вакцины могут положить конец пандемии, но должны быть приняты всеми, сообщает Голос Америки.

«Благодаря милости Божьей и трудам многих людей у нас теперь есть вакцины, способные защитить нас от COVID-19», – сказал папа в видеообращении, сделанном от имени некоммерческой американской организации Ad Council и коалиции COVID Collaborative, работающей в сфере здравоохранения.

«Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только если они будут доступны всем, и если мы объединим усилия», – добавил понтифик.

Вакцины широко доступны, главным образом в богатых странах, но недоверие и нерешительность в отношении недавно разработанных препаратов приводят к тому, что многие отказываются делать прививку, что делает таких людей особенно уязвимыми на фоне распространения штамма «дельта».