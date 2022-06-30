Папа Римский Франциск косвенно обвинил Россию в «вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме» в Украине, назвав конфликт «жестокой и бессмысленной агрессивной войной».

Об этом сообщает Reuters.

Папа, выступая перед делегацией православных лидеров в Риме, назвал войну противостоянием христиан друг против друга.

«Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, является чрезвычайно актуальным в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой много-много христиан воюют друг с другом «, — сказал Папа.

Франциск, имея в виду Россию, также сказал, что все должны признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус».