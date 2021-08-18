Контрольно-пропускной пункт «Торхам» считается основным и является наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана. Пункт был закрыт в воскресенье после того, как талибы взяли под контроль пограничный объект со своей стороны. Как отмечал глава МВД Пакистана Шейх Рашид Ахмед, граница была закрыта после того, как афганская полиция сдалась талибам.

По данным издания, граница была открыта для передвижения людей и автомобилей. Как сообщили представители таможни, с момента открытия через погранпереход в и из Пакистана прошли более 720 грузовиков.