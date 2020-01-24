Овусу Квабена: «Играть в таком клубе было моей мечтой»

«Я счастлив, что играю в этом клубе. Это было мечтой — играть в клубе, выступающем в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, здесь у меня все сложится хорошо».

Как сообщает Report, об этом официальному сайту клуба заявил новый трансфер «Карабаха» Овусу Квабена.

22-летний нападающий заявил, что приложит все усилия для достижения с новой командой новых успехов: «Понимаю, что пришел в команду, которая шесть лет подряд завоевывает чемпионство, и от меня ждут много голов. Сделаю все самое лучшее. Когда поступило предложение от «Карабаха», то я никого здесь не знал. Знал, что два года назад команда выступала в ЛЧ, так что я очень обрадовался, когда мне пришло приглашение от такого клуба. Я молодой футболист, и это предложение — отличный шанс для меня. О своих личных целях говорить не буду, так как лучше всего я покажу все на поле. Знаю, что сейчас болельщики задаются вопросом, какой я футболист. Надеюсь, своей игрой сумею завоевать их любовь».