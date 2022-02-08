Заявление пресс-секретаря МИД Армении от 7 февраля 2022 года следует расценивать как крайний пример неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

«Призываем международное сообщество оказать давление на армянскую сторону, чтобы она взяла на себя ответственность за выяснение судеб пропавших без вести граждан Азербайджана в ходе первой армяно-азербайджанской войны и потребовала от нее выполнения взятых на себя обязательств», — заявили в МИД.

Следует отметить, что Международный комитет Красного Креста создал базу данных ДНК более 3000 человек на основе образцов ДНК, взятых у членов семей пропавших без вести.