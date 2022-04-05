Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе по делам против России, которые начала Украина.

Как передает Укринформ, об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова сообщила в Фейсбуке.

«Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, настолько цинично попирающее его государство», — написал ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом России в Международном суде ООН.

По словам Джапаровой, в своем открытом письме «российским друзьям» профессор Пелле заявил, что «смертоносная атака России… растоптала» принципы международного права, которые признает все цивилизованное сообщество.

Международный уголовный суд в начале марта по обращению 39 стран объявил о начале расследования военных преступлений в результате вторжения России в Украину.

16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. В то же время Россия заявила, что не будет выполнять решение суда.