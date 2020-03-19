От короновируса скончался бывший командующий сухопутными войсками Турции

Число жертв коронавируса (Covid -19) в Турции достигло трех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в четверг на обсуждениях в парламенте страны, информирует Агентство Анадолу.

По его словам, от коронавируса скончался бывший командующий сухопутными силами (2002-2004 гг), генерал-армии в отставке Айтач Йалман.

Коджа отметил, что 79-летний генерал лечился от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и 13 марта был доставлен в одну из частных клиник Стамбула.

Тесты выявили наличие у него коронавируса, отметил министр.

По состоянию на 19 марта число инфицированных коронавирусом в Турции составляет 192 человека.

| 2020-03-19T18:36:33+00:00 19 марта 2020, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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