Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет в результате коронавирусной инфекции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня [он] умер, ковид», — сказала она.

Напомним, что Борис Невзоров играл на сценах Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а с 2005 года он был актером Малого театра. Широкий зритель помнит его по многочисленным ролям в кино, в том числе в таких фильмах, как «Русь изначальная», «Россия молодая», «Майор», «Дурак», «Главный конструктор».