Освобождена вершина Муровдаг

В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.

Как передает Минобороны Азербайджана, в результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии.

Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кяльбаджар и Агдере.

Бои продолжаются.