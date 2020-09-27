В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.
Как передает Минобороны Азербайджана, в результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии.
Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кяльбаджар и Агдере.
Бои продолжаются.