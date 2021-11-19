Меняются государственные пошлины, которыми облагается регистрация лекарственных средств и предоставление гигиенического сертификата. Это нашло отражение в обсуждаемых изменениях закона «О государственной пошлине».

Пошлина за государственную регистрацию лекарственных средств и препаратов повышается со 100 до 150 манатов. Помимо этого, с 15 до 25 манатов будет повышен размер госпошлины за предоставление гигиенического сертификата. Комментируя ситуацию, экономист Натиг Джафарли заметил, что, поднимая импортные пошлины при отсутствии внутреннего производства лекарственных препаратов, мы в итоге приходим к естественному результату – подорожанию. А ведь цены на лекарства – это проблема, имеющая серьезную социальную значимость.

«Главное не забывать, что задачи и сама философия деятельности этого ведомства заключаются в защите и стимулировании внутреннего производства. С этой точки зрения, возникает вопрос по поводу высоких таможенных сборов – 15-процентная таможенная пошлина и НДС под 18% на ввозимую продукцию, которая в стране не производится, не имеет иных перспектив, кроме подорожания на внутреннем рынке. Местное производство фармацевтической продукции, рост которой был заявлен на уровне 90 процентов за истекшие десять месяцев, не покрывает спрос на лекарства. Преимущественно речь идет о производстве ваты, спирта, шприцев и прочего подобного ассортимента».

Между тем, говорит аналитик, только за январь – октябрь сего года продажи фармацевтической продукции выросли у нас на 36 процентов и составили 758.6 манатов. В структуре продаж лишь 8 миллионов приходится на продукцию местного производства, остальное – импорт, а он дорожает по причине таможенных сборов. «Если бы не это, лекарства, которые мы покупаем сейчас за 10 манатов, стоили бы чуть более 6 манатов в рознице, поскольку доля фискальных отчислений в стоимости фармацевтической продукции достигает у нас 35 процентов». По мнению аналитика, есть иные, более эффективные пути заполнения госбюджета. Достаточно отменить непрозрачные расходы в сфере здравоохранения, оставив в покое импорт лекарств и карманы нуждающихся в них граждан.

В самом Минфине проблем с повышением не видят. «Изменение размеров госпошлин не повлияет на стоимость лекарств», — сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов на парламентских обсуждениях. По его словам, подорожание лекарств, как он выразился, «возникающие иной раз проблемы в вопросах их стоимости» связаны не с пошлинами, но «вопросами ценообразования».

Коррективы в закон «О государственной пошлине», которые обсуждаются в рамках бюджета на следующий год, предполагают повышение государственных сборов по целому ряду направлений. По имеющимся данным, установлены новые тарифы на автомобильные номера, стали дороже заграничные паспорта, подорожала пошлина за предоставление охотничьих и рыболовных билетов, выдачу и замену водительских прав. Подорожали регистрация и расторжение брака, увеличена пошлина за услуги в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, а также передачу имущества, утверждение ипотечного договора и пр.

Иные экономисты видят в этом не только перспективы ценового роста, но возможности для улучшения качества услуг и стимуляции экономики.

«Потребителю свойственно расценивать повышение пошлин как очередной прецедент ценового роста, но в этом есть и положительное, рациональное, с экономической точки зрения, звено, заметил в беседе с # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли — Скажем, пошлины на предметы роскоши, дорогие телефоны и прочее подобное позволяют перенаправить спрос в русло более рациональных трат. Подобный подход – не наше новшество, но опробованная международная практика. Подобные меры приняты, скажем, в Турции к дорогим автомобилям. Подобным образом государство перенаправляет спрос и расходы граждан на покупку товаров и услуг, непосредственно влияющих на социально-экономический рост. С этой точки зрения, рост тарифов во благо, в отдельных случаях не помешало бы дальнейшее их повышение. Но к таким решениям нужен дифференцированный подход».

Подорожание госуслуг позволит повысить их качество, считает Гарибли, послужит росту зарплат сотрудников этой сферы.

Однако в массе своей независимые экономисты восприняли рост тарифов в негативном ключе. Экономист Неймат Алиев назвал государство главным инициатором инфляции, а возросшие пошлины – катализатором дальнейшего роста цен. По мнению Назима Байдамирли, повышение пошлин выглядит некорректно без прозрачной раскладки себестоимости госуслуг.