Туристический сектор экономики чем-то похож на сельскохозяйственный – зимой строим планы, ведем подготовительную работу, а с приходом тепла, начинаем «пожинать урожай». Сейчас переход от летнего сезона к осеннему. Для тех, кто принимает иностранных туристов у нас в стране, этот переход особо незаметен. У нас в каком количестве приезжали весной и летом туристы, так и будут приезжать осенью. Эта стабильность не нарушается, т.к. летний отдых на побережье в силу его слабого развития у нас, не особо влияет на ситуацию. Но помимо сезона, погоды и прочего нужно следить за конъюнктурой на туристическом рынке, и, как ни странно, за политическими событиями.

Рядом с нами большой российский рынок, с которым мы так и не смогли наладить качественные взаимоотношения. Сейчас судьба дает нам еще один шанс. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать – перед российскими туристами почти везде закрыли двери. Оставим в стороне Турицию и Египет. Они нам не конкуренты, т.к. мы не предлагаем отдых на побережье. Мы предлагаем иностранным туристам путешествия по нашей стране – экскурсионные туры. И вот эту нишу на российском рынке мы можем заполнить.

Кто-то может возразить, что вроде бы нехорошо вести бизнес из-за санкций или отношения мирового сообщества к этой стране. Им я могу сказать, что мы всех любим и уважаем, но больше всего мы должны любить себя. И тут Турция нам в пример. Тем более, что мы можем в этой области сделать существенный рывок.

Но есть два больших препятствия. Одно вроде решается – это платежная система «Мир». Недавно прошла новость, что в нашей стране рассматривается внедрение этой системы. Это существенно может облегчить оплату туристических услуг российскими туристами в Азербайджане. Вторая проблема – это наша боль – AZAL. Эта проблема тормозит наш туризм уже не первый год. Странно, когда есть прекрасные аэропорты, современный парк самолетов, квалифицированный персонал, но нет нужного количества пассажиров. И совсем непонятно, когда все это вместе не работает в полную силу и зависит от дотаций государства. Если бы так получилось, что вдруг AZAL снизил стоимость билетов и оперативно реагировал на спрос, мы бы получили большую возможность в увеличении потока туристов.

Итак, если звезды правильно сойдутся, и у нас заработает платежная система «Мир», а AZAL. снизит стоимость полетов и даст возможность иностранным авиакомпаниям летать к нам, мы сможем увеличить на порядок количество российских (и не только) туристов у нас в стране.

Останется только проведение грамотных маркетинговых мероприятий, в том числе роудшоу в российских городах, для привлечения туристов и различных мероприятий делового туризма.

Фуад Расулов,

Специально для Зеркало