Организаторы «Евровидения» отказались от поездки в Нидерланды из-за коронавируса

Песенный конкурс «Евровидение» может оказаться под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса, пишет Billboard.

Несколько делегатов от стран-участниц не приедут на запланированную на 9 марта рабочую встречу Европейского вещательного союза в Нидерландах. В частности, по видеосвязи во встрече будет участвовать глава «Евровидения» Юн Ула Санн. От поездки отказались Швеция и Израиль.

Пока официальных объявлений об отмене или смене формата «Евровидения» не было. Группа Little Big должна представить Россию на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года.(Газета.Ru)

| 2020-03-06T23:04:10+00:00 7 марта 2020, 07:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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