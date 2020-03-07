Организаторы «Евровидения» отказались от поездки в Нидерланды из-за коронавируса

Песенный конкурс «Евровидение» может оказаться под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса, пишет Billboard.

Несколько делегатов от стран-участниц не приедут на запланированную на 9 марта рабочую встречу Европейского вещательного союза в Нидерландах. В частности, по видеосвязи во встрече будет участвовать глава «Евровидения» Юн Ула Санн. От поездки отказались Швеция и Израиль.

Пока официальных объявлений об отмене или смене формата «Евровидения» не было. Группа Little Big должна представить Россию на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года.(Газета.Ru)