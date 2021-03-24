«Оппозиционные силы Армении объединяет только одно — хайп вокруг премьера»

Законопроект об отмене военного положения вчера, 23 марта, представил на заседании Национального собрания (парламента) Армении лидер оппозиционной партии и одноимённой фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян. Как напомнил депутат, парламентская оппозиция уже в третий раз выступает с предложением отменить военное положение в республике, введённое 27 сентября прошлого года в связи с началом войны в Карабахе.

«Военное положение ограничивает права оппозиции, демократию в стране, нет возможности, в частности, провести выборы в органы местного самоуправления», — сказал Эдмон Марукян, представляя свою инициативу с трибуны законодательного органа.

Спикер парламента, представитель фракции большинства «Мой шаг» Арарат Мирзоян отметил, что целесообразнее было бы инициирование отмены военного положения со стороны правительства. Но так как оппозиция на несколько дней раньше внесла его в повестку парламента и есть политические договорённости, то можно пойти навстречу оппозиции.

«Проголосуем за этот проект, отменим военное положение… Мое предложение следующее — завтра утром при голосовании выступить „за“ отмену военного положения», — подытожил Мирзоян.

О чем это говорит? Наверное, о том, что если депутаты от правящей партии и оппозиционные фракции парламента проголосуют «за», это будет значить, что каким-либо попыткам реванша в отношении результатов войны пришел конец. Ведь сохранение военного положения еще питало надежды какой-то части больных умов общества на то, что война еще не проиграна до конца, и это было на руку таким политикам как Кочарян, Вазген Манукян, Серж Саргсян. То есть удачное голосование станет прямым ударом и по их надеждам смести Пашиняна и вернуться во власть. Возможно, это результат договоренностей Пашиняна с лидерами двух главных оппозиционных франций Гагиком Царукяном и Эдмоном Марукяном. Такое вытеснение «карабахского клана» из конкурентного политического поля.

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Военное положение не свидетельствовало о сохранившихся намерениях военного реванша у Армении. Правительство и оппозиция отдают себе отчет в том, что любые попытки возобновления войны грозят Армении крахом. В сущности, военное положение сохранялось формально, так как митинги протеста, пикеты проводились ежедневно, цензура в СМИ также не применялась. Сохранение военного положения необходимо было правящей партии лишь для того, чтобы не допустить выдвижение в парламенте вотума недоверия правительству Пашиняна. Так как парламентские партии договорились о проведении новых выборов летом и для этого формально правительство должно подать в отставку, и в случае невозможности в двухнедельный срок избрать нового премьер-министра, Пашинян и его правительство остается в качестве исполняющих обязанности до формирования по итогам выборов нового правительства.

Карабахскому клану в лице Кочаряна и Саргсяна еще следует показать хорошие результаты на выборах, что совсем не гарантировано. Тем более, если Пашинян обещает Царукяну, лидеру партии «Процветающая Армения» зеленый свет на выборах, лишь бы он не блокировался с Кочаряном и Саргсяном, то шансы карабахского клана преодолеть 5-процентный избирательный барьер невелики. К тому же, эти представители карабахского клана не слишком жалуют друг друга и для прохождения партий в блоке нужно набрать не 5, а 7 процентов голосов. Так что предстоящие в Армении выборы будут не только ожесточенными, но и «веселыми».

Ринат Ковбасюк, глава Украинской политологической ассоциации имени Фрэнсиса Фукуямы, политэксперт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

— Скорее это очередное доказательство гибкости правительства Никола Пашиняна. Политическая биография премьера напоминает всем нам, что политиком всеармянского масштаба Пашинян стал благодаря уличным протестам против предыдущей власти, и он как никто имеет колоссальный опыт в просчитывании всех рисков относительно уличной оппозиции! Поэтому эта инициатива с предложением, что, мол, оппозиция хочет быть первой — пусть будет, показывает очередную хитрую уловку со стороны премьера. Пашинян вроде бы даёт оппозиции проявить себя, тем самым подчёркивая свою демократичность и открытость во внутриполитических процессах, но в тоже время ещё недавно власть эту же инициативу не особо приветствовала, поэтому первоначальные попытки оппозиции были провальны.

Таким образом премьер даёт сигнал как своим сторонникам, так и партнёрам по политической деятельности, что никто кроме Пашиняна не может решать важные вопросы внутриполитической ситуации в Армении.

Поэтому инициативы оппозиции возможно воплотить в жизнь только с разрешения действующей власти в Армении, чем особо подчеркивается незыблемость нынешнего премьера. Ведь важно отметить, что несмотря на поражение в Карабахе, Пашинян ещё имеет довольно много сторонников, хотя его рейтинг, ожидаемо конечно, значительно просел.

Но и оппозиция так и не смогла представить достойную повестку дня против премьера. Ведь кроме общих лозунгов и очернения политического имиджа Пашиняна, у оппозиционеров не оказалось комплексных решений как по Карабаху, так и по внутренним вопросам, а сами оппозиционные силы довольно разъединены и на данный момент их объединяет только одно — хайп вокруг премьера. К тому же, Пашинян в свою очередь хотя и демонстрирует, что власть — именно он и отдавать просто так он ее не собирается, тем не менее, не слишком пользуется властной дубинкой, а выходит в народ с целью налаживания коммуникации, чтобы каждому было понятно, что он не один и имеет существенную поддержку среди избирателей, несмотря на все имиджевые потери.

В целом можно подытожить, что скорее всего Пашинян сохранит свою власть до выборов несмотря на все попытки оппозиции его скинуть, и после выборов он и дальше будет иметь значительное политическое влияние в Армении, а вот останется ли он премьером, время покажет.