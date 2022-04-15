В Национальном оперном театре города Нови Сад (Сербия) с огромным успехом состоялся показ оперы гениального итальянского композитора Джузеппе Верди «Аида».

В спектакле принимали участие музыканты трех стран — Азербайджана, Турции и Сербии, сообщает #.

Главную партию исполнила знаменитая оперная певица Турции, генеральный директор Национального оперного театра Анкары Ферял Туркоглу. Спектакль прошел под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Кулиева. Ведущие партии в опере исполняли известные оперные певцы Сербии — солистка Метрополитен Опера (США) Милиана Николич (Амнерис), Стефан Каранач (Радамес), Желко Андрич (Амонасро), Небойша Бабич (Фараон), Страхиня Донич (Рамфис), Наташа Кнежеви (Жрица), Игорь Ксьонжик (Глашатай).

По завершению спектакля зрители стоя аплодировали азербайджанскому дирижеру и всем участникам.

Нужно отметить, что все билеты на оперу «Аида» были проданы задолго до спектакля.

Перед спектаклем состоялась официальная встреча генерального директора оперного театра Нови Сад Александра Станкова с дирижером Эйюбом Кулиевым и директором оперного театра Анкары Ферял Туркоглу, где были обсуждены перспективы для творческого сотрудничества.