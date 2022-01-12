В Генеральной ассамблее ООН лишили права голоса Иран, Венесуэлу и еще несколько стран из-за долгов по взносам, передает генеральный секретариат организации.

Отмечается, что на данный момент за 11 странами — участницами ООН числится задолженность по денежным взносам.

Согласно Уставу организации, в случае, если сумма задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся за два полных предыдущих года, у стран утрачивается право голоса. В списке должников числятся Иран, Вануату, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Коморские Острова, Конго, Гвинея, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Судан.