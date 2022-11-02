Наше плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в рамках целей устойчивого развития будет продолжено.

Как передает #, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции «Цели устойчивого развития по Зеленой трансформации в Азербайджане».

По ее словам, данная платформа будет способствовать ускорению реализации Целей устойчивого развития в Азербайджане:

«Первый диалог посвящен зеленой трансформации в Азербайджане, что в настоящее время является важной темой для обсуждения. Сегодня глобальное общество сталкивается с изменением климата и его серьезными последствиями».

Представитель ООН сказала, что после конференции будет подготовлен отчет, в котором будут даны определенные рекомендации для правительства Азербайджана: «Я уверена, что мы продолжим наше плодотворное сотрудничество в этой сфере».