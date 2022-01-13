Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

По его словам, за текущий месяц число заболевших увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем минувшего года.

«Однако госпитализируется меньше заразившихся по сравнению с первыми волнами эпидемии. Необходима предосторожность. Будем же предусмотрительны и осторожны», — заявил Коджа.

В конце прошлого года Коджа отмечал, что увеличился суточный прирост случаев COVID-19 в республике из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Власти Турции в настоящее время не закрыли въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Туристы могут посещать страну, несмотря на наличие ряда коронавирусных ограничений.