В Грузии число подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции (COVID-19) достигло 1419.

Об этом говорится в информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.

По словам директора центра Амирана Гамкрелидзе, омикрон уже стал доминирующим штаммом в Грузии и составляет более 70% всех случаев заражения.

Он отметил, что самый высокий процент заражения этим штаммом выявлен в Тбилиси (80%).

В конце января – начале февраля в Грузии прогнозируется пик заражения коронавирусом.