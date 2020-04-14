Олег Жданов: «Владимир Зеленский ведет Украину к гражданской войне»

Интервью # с украинским военным экспертом Олегом Ждановым

— На этой неделе исполнилось уже 6 лет с начала войны на Донбассе. В каком состоянии была украинская армия на тот момент?

— На момент начала военной агрессии против Украины, вооруженные силы нашей страны находились, можно сказать, в состоянии не боеготовности. Речь идет как об укомплектованности личного состава, так и о фактическом состоянии военной техники, имевшейся на ее балансе. Проще говоря, даже в тех случаях, когда имелось что-то из военной техники, она находилась в плачевном состоянии.

— Согласны ли Вы с тем, что даже с учетом всего этого плачевного состояния украинской армии на тот момент, можно ли было подавить сепаратизм в зародыше, если бы не поддержка так называемым «ЛНР» и «ДНР» со стороны России?

— Да, конечно же, согласен. Наша армия могла бы уже к 24 августа 2014 года, то есть ко Дню Независимости Украины, выйти на российско-украинскую границу. Россия на тот момент еще не успела развернуть свою группировку для поддержки тех своих войск, что уже были на украинской территории. Наша армия тогда проводила успешные контр-наступательные операции. Кстати, на тот момент, речь идет о событиях июля 2014 года, после первой волны мобилизации, у нас появились 38 добровольческих батальонов, каждый численностью по 200-300 человек. Этих сил вполне хватило бы для окончательной победы. Но, по причине политического решения, которое было принято тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, успешное наступление нашей армии было приостановлено. В итоге, в пустой на тот момент Луганск не пустили украинские добровольческие батальоны. В целом, добровольческим батальонам не была предоставлена тяжелая техника. Кроме того, в Донецк из Краматорска и Славянска выпустили Гиркина, вместе с его людьми и техникой. А украинские войска отправили в Илловайск. Что там произошло дальше, всем известно.

— Как вы считаете, почему Петр Порошенко пошел на такие шаги?

— Оглядываясь на события того времени, особенно на происходившее в 2014 году, все больше склоняюсь к тому, что существовала политическая договоренность между Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным относительно того, что происходило в данной горячей точке нашей страны. Об этом, в частности, говорит сдача Дебальцево, которое, согласно Минским договоренностям, должно было оставаться под контролем Украины. Увы, но слишком многое указывает на то, что мы тогда имели дело с политическим договорняком.

— Правильно ли я понимаю, что в таком случае, после смены власти в Украине, должны быть уголовные дела против Порошенко?

— Формально эти уголовные дела существуют. В том числе и по такой статье, как «государственная измена». Но в реальности, спустя почти год после смены власти в нашей стране, мы отчетливо понимаем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не собирается никого, в том числе и Петра Порошенко, наказывать за все громкие преступления, которые кому-либо инкриминируются. Более того, совершенно отчетливо видно, что он сделал разворот и нацелен на восстановление отношений с Россией, на примирение с ней. Нам предлагают забыть про военный конфликт с РФ, про погибших в навязанной Украине войне. Зеленский видит в глазах Путина мир.

— В чем это выражается?

— Во многом. И дело не только в большом количестве скандальных заявлений, сделанных президентом Украины и его окружением. Расформировывается и Офис реформ Министерства обороны, не финансируются все программы по линии государственного оборонного заказа. В армии создается обстановка, максимально способствующая ее развалу. Я имею ввиду, принятие последнего приказа министра обороны Украины о том, что военнослужащих можно назначать на должность с понижением, без их согласия. Кроме того, приостановлено и сотрудничество с НАТО. Ну и наконец, согласно Минским договоренностям, мы отводим наши войска, давая возможность для расширения так называемых «ЛНР» и «ДНР». Все это, боюсь, осознанный план нынешнего руководства Украины. Естественно, большая часть украинского общества выступает против всего этого, считая данные шаги капитуляцией. Но я вполне допускаю, что Владимир Зеленский осознанно осуществляет шаги, которые приведут к гражданской войне в Украине.